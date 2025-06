Le caramelle conquistano la generazione digitale | un evergreen che non conosce età

Le caramelle, un vero evergreen che trascende le generazioni, tornano a incantare anche la più giovane. Dal 1974, il Candy Month celebra questa dolce tradizione, e i numeri italiani sorprendono: il 75% della Generazione Z le consuma regolarmente, sancendo il loro ruolo di icone di comfort e nostalgia. Sapori agrumati e texture irresistibili sono i segreti di una rinascita gustosa che continua a conquistare i cuori di tutti.

Giugno si tinge di dolcezza con il ritorno del Candy Month, una ricorrenza che dal 1974 celebra il mondo variegato e colorato delle caramelle. Ma c’è qualcosa di sorprendente nei dati che emergono dal nostro Paese: il 75% della Generazione Z le consuma regolarmente, dimostrando che questo comfort food dal sapore nostalgico ha saputo reinventarsi per conquistare anche i palati più giovani. Sapori agrumati e texture morbide: i segreti del successo tra i giovani. La ricerca condotta da AstraRicerche per Unione Italiana Food svela un panorama affascinante delle preferenze giovanili. Quattro italiani su dieci della Gen Z scelgono i gusti agrumati come loro preferiti, mentre le texture gommose dominano con il 48% delle preferenze, seguite dalle morbide (42%) e dalle lisce (38%). 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com