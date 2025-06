Le associazioni di categoria perplesse | Cinghiali la soluzione non è in cucina

Le associazioni di categoria si scagliano contro il progetto “Cinghiale dei Colli Euganei”, l’iniziativa del Parco regionale volta a valorizzare la risorsa locale attraverso un marchio sostenibile. La polemica si accende tra Cia Padova e Coldiretti, che contestano le modalità di questa strategia innovativa, ritenendola non all’altezza di una soluzione efficace per gestire i cinghiali in cucina. Ma quali sono davvero le implicazioni di questa controversia?

