Le app di dating sono in crisi? I licenziamenti di Bumble il calo di Tinder e la svolta della Gen Z | Meglio l’amore offline

Le app di dating sono in crisi: tra licenziamenti, calo di Tinder e la crescente preferenza della Gen Z per l’amore offline, il settore attraversa un momento di profonde trasformazioni. L’ultimo esempio è Bumble, che prevede il licenziamento di 240 dipendenti dopo aver visto crollare di 12 miliardi di dollari il suo valore di mercato. È evidente che il modo di incontrarsi sta cambiando radicalmente, lasciando intendere che il futuro appartiene alle relazioni autentiche e genuine.

Lo swap è passato di moda. Lo dimostra l’ultimo annuncio della società che gestisce la app di dating Bumble, prossima al licenziamento di 240 dipendenti. La decisione arriva dopo che la piattaforma ha visto crollare di 12 miliardi di dollari il proprio valore di mercato. Tuttavia, non si tratta di un fulmine a ciel sereno, anzi. Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di segnali nel settore. Già un anno fa il valore di mercato di Match Group, la società americana proprietaria di Tinder e Hinge, era crollato di 40 miliardi, passando dai 50 del 2021, ai 10 del 2024. La crisi di Bumble: licenziata il 30% della forza lavoro globale. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: dating - bumble - sono - crisi

Perché scegliere Bumble, la dating app pensata per le donne e come si usa. Il significato del nome, le recensioni e il confronto con Tinder - Se stai cercando un'app di incontri che metta le donne al centro, Bumble potrebbe essere la soluzione perfetta.

Si moltiplicano i segnali di crisi nel settore. C'entrano le preferenze dei giovani, ma anche alcune scelte delle aziende Vai su X

Le app di dating sono in crisi? I licenziamenti di Bumble, il calo di Tinder e la svolta della Gen Z: «Meglio l'amore offline; Fine delle dating app, si torna ad amare?; In un certo senso non ne possiamo più delle app d'incontri.

App di incontri in crisi, perché il dating non funziona più? - Per molti era un gesto ormai automatico: sblocchi lo schermo del telefono, scorri tra le notifiche, vedi il Match e entri nell’app di incontri. Segnala msn.com

Le app di appuntamenti sono in crisi - Il Post - Bumble è stata fondata due anni dopo, ed è considerata una sorta di “alternativa femminista” a Tinder. Da ilpost.it