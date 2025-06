L’azzurro Saliou Niang vola a Cleveland chi è l’ultimo italiano che sbarca in Nba | la videochiamata alla mamma – Il video

L’azzurro Saliou Niang vola a Cleveland, segnando un nuovo capitolo nella storia del basket italiano. Con la sua selezione al Draft NBA come 58ª scelta dai Cleveland Cavaliers, diventa il dodicesimo italiano a conquistare questa vetrina mondiale. Nato a Dakar e cresciuto in provincia di Lecco, il suo sogno si realizza tra emozioni e una videochiamata speciale alla mamma: un traguardo importante che apre le porte a un futuro da protagonista nel grande basket internazionale.

Un altro italiano approda nel Draft NBA. Saliou Niang, centroala di 21 anni, è stato scelto con la 58esima pick assoluta dai Cleveland Cavaliers. Il giocatore di Trento diventa così il 12esimo italiano nella storia ad essere selezionato nel campionato professionistico americano. Nato a Dakar in Senegal ma cresciuto in provincia di Lecco, Niang è alto 199 centimetri ed è già stato chiamato in nazionale dal coach Pozzecco. Un traguardo importante per il basket italiano che torna a vedere un suo rappresentante scelto nel Draft. Il percorso di Niang dal settore giovanile a Trento. La carriera di Saliou è iniziata nei settori giovanili di Fortitudo Bologna e Aquila Basket. 🔗 Leggi su Open.online