Lazzabaretto e Lazzaretto Cinema pronti a partire Tra cocktail socialità e 57 appuntamenti con i migliori film

Lazzabaretto e Lazzaretto Cinema si preparano a conquistare Ancona con un’offerta imperdibile: cocktail socialità e 57 appuntamenti cinematografici tra i migliori film. Un’occasione unica per vivere la Mole Vanvitelliana, simbolo della città, come mai prima d’ora. Tra cultura, divertimento e incontri, questa rassegna promette di trasformare il cuore di Ancona in un palcoscenico di emozioni senza precedenti. La città si prepara a lasciarsi coinvolgere da questa straordinaria esperienza.

ANCONA – Il Comune di Ancona annuncia con soddisfazione un importante intervento di valorizzazione della Mole Vanvitelliana, uno dei luoghi più iconici e rappresentativi della città. Lo ha fatto durante la conferenza stampa odierna alla Mole durante la quale è stata presentata la rassegna. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

