Lazio mercato bloccato | Sarri spiazzato dalla stretta economica della FIGC

un ostacolo imprevisto che mette a dura prova la pianificazione di Sarri e della Lazio. La stretta economica imposta dalla FIGC rischia di frenare l’ambizione di rinforzare la rosa e di costruire un nuovo ciclo vincente, lasciando il tecnico toscano a dover reinventare strategie e obiettivi inaspettatamente complicati.

Il ritorno sulla panchina della Lazio doveva essere il primo passo di un nuovo ciclo. Invece, per Maurizio Sarri, potrebbe già trasformarsi in un percorso ad ostacoli. Il tecnico toscano, rientrato a Formello con entusiasmo e idee chiare sul progetto da costruire, si è trovato di fronte a uno scenario inaspettato: la FIGC ha bloccato il mercato in entrata del club, rendendo impossibile ogni manovra fino a settembre. Un fulmine a ciel sereno, arrivato nel momento più delicato della pianificazione estiva. Blocco totale: Covisoc interviene, la Lazio fuori dai parametri. La decisione è arrivata dopo l’analisi della Covisoc, che ha evidenziato come al 31 marzo scorso il club biancoceleste non rispettasse tre indicatori economico-finanziari ritenuti fondamentali: indice di liquidità, livello di indebitamento e costo del lavoro allargato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Lazio, mercato bloccato: Sarri spiazzato dalla stretta economica della FIGC

