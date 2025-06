Lazio dopo il mercato bloccato Sarri decide il suo futuro | arriva l’ufficialità!

Dopo settimane di incertezze, la Lazio si trova al centro di un vortice di tensioni e decisioni cruciali. Con il mercato bloccato e le difficoltà finanziarie che pesano sul club, Maurizio Sarri si appresta a decidere il suo futuro, mentre Claudio Lotito svela le sue carte. L’orizzonte biancoceleste è ancora tutto da definire: cosa riserverà il destino dei capitolini? La risposta si delinea ora più che mai...

Claudio Lotito svela le sue carte a Maurizio Sarri, circa la situazione economico-finanziaria della Lazio, che avrebbe adesso il mercato bloccato. L'allenatore ha preso la decisione definitiva sul suo futuro. MERCATO BLOCCATO – La Lazio entra nell'occhio del ciclone dopo le scottanti rivelazioni trapelate circa le difficoltà finanziarie del club. Il mercato biancoceleste, stando alle informazioni giunte nella giornata di ieri, sarebbe bloccato. Per uscire dalle difficoltà la soluzione sarebbe quella di cedere, ma il rigido rifiuto all'offerta avanzata dall'Inter per Nicolò Rovella porta nella direzione opposta.

