Lazio col mercato bloccato per ora fino al 2026 Cosa è successo e come Lotito può sbloccare lo stop

Il mercato della Lazio resta congelato fino al 2026, sollevando dubbi e preoccupazioni tra tifosi e allenatore Sarri. Niente acquisti, solo cessioni: un quadro difficile per i biancocelesti, che si trovano a dover gestire questa incertezza senza precedenti. Ma come può Lotito sbloccare questa situazione e riaccendere le speranze di rafforzare la rosa? Scopriamolo insieme.

Niente acquisti e solo cessioni per tutta la sessione estiva? Questo è lo spettro che si aggira a Formello in merito a un mercato bloccato per i biancocelesti e che avrebbe colto di sorpresa anche Sarri. Una situazione non rosea per il club capitolino anche se Lotito ha smentito i problemi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

L'exit strategy di Lotito per risolvere il problema del mercato bloccato: ecco il piano che ha in mente!

Tra indice di liquidità e indebitamento: mercato bloccato per la #Lazio Claudio #Lotito, dopo 21 anni, è incappato nei tre parametri: indice di liquidità , indebitamento, costo del lavoro allargato. La Lazio non rientra nei limiti federali per "l'ammissione ad opera

