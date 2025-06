L’avviso dei socialisti a von der Leyen Tinagli | torni la linea concordata

In un clima di crescente tensione politica, gli avvisi dei socialisti a Von der Leyen e Tinagli richiamano l’attenzione sulle fragilità della maggioranza europea. Irene Tinagli invita a tornare alla linea concordata, mentre Elly Schlein mette in discussione il sostegno del Pd. La situazione si configura come una sfida di fiducia, che potrebbe influenzare il futuro delle alleanze e delle decisioni europee. Ma cosa riserva il domani per l'unità politica?

di Elena G. Polidori ROMA Irene Tinagli, europarlamentare Pd, cosa sta succedendo nella maggioranza di Strasburgo? Elly Schlein ha messo in dubbio il sostegno del Pd? "In realtà era già cominciato tutto a inizio della legislatura, ma pensavamo fossero solo manovre di assestamento. Oggi invece assistiamo ad una maggioranza che sulla carta è una, ma nella pratica viene fatta e disfatta ‘a la carte’ e che non dà alcun affidamento sulla realizzazione del programma per il quale von der Leyen è stata votata a luglio scorso. Quello che vediamo molto spesso è che i popolari fanno il doppio gioco, o il doppio forno per dirlo con Schlein. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’avviso dei socialisti a von der Leyen. Tinagli: torni la linea concordata

In questa notizia si parla di: leyen - tinagli - avviso - socialisti

L’avviso dei socialisti a von der Leyen. Tinagli: torni la linea concordata.

L’avviso dei socialisti a von der Leyen. Tinagli: torni la linea concordata - Polidori ROMA Irene Tinagli, europarlamentare Pd, cosa sta succedendo nella maggioranza di Strasburgo? Segnala quotidiano.net

Socialisti contro von der Leyen per la nuova Commissione Ue: Nostro sostegno non è assegno in bianco - MSN - Le notizie trapelate sulle scelte della presidente della Commissione Ursula von der Leyen per il suo nuovo esecutivo, che suggeriscono che il suo Partito popolare europeo (Ppe) conquisterà i ... Secondo msn.com