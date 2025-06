Lavoro | il van di Adecco arriva anche nel Vco due giornate di colloqui

Se sei alla ricerca di nuove opportunità professionali nel VCO, questa è la tua occasione! Il tour della filiale mobile di Adecco, completamente elettrica e pronta a incontrarti di persona, farà tappa a Gravellona Toce e Domodossola il 1° e 2 luglio. Vieni a scoprire le posizioni aperte, confrontarti con i recruiter e dar vita al tuo futuro lavorativo. Non perdere questa chance di fare il primo passo verso nuove sfide!

Arriva anche nel Vco il nuovo tour della filiale mobile 100% elettrica di Adecco, pensato per incontrare i candidati e presentare le opportunità lavorative aperte sul territorio. Il 1° e il 2 luglio i recruiter di Adecco saranno presenti a Gravellona Toce e a Domodossola per la selezione di.

