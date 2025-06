Lavoro | il van di Adecco arriva anche nel Vco due giornate di colloqui

Se sei alla ricerca di nuove opportunità e vuoi incontrare i professionisti di Adecco, non perdere le giornate di colloqui nel VCO! Il tour della filiale mobile elettrica farà tappa a Gravellona Toce e Domodossola, offrendo un’occasione unica per scoprire le posizioni aperte e fare il primo passo verso il tuo futuro lavorativo. Preparati a incontrare i recruiter e a svelare il tuo talento!

Arriva anche nel Vco il nuovo tour della filiale mobile 100% elettrica di Adecco, pensato per incontrare i candidati e presentare le opportunità lavorative aperte sul territorio. Il 1° e il 2 luglio i recruiter di Adecco saranno presenti a Gravellona Toce e a Domodossola per la selezione di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Lavoro: a Novara arriva il van di Adecco, colloqui in città per 80 posizioni

