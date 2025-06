Lavori urgenti chiusura notturna della tangenziale tra Messina Centro e Boccetta

Attenzione automobilisti: la tangenziale tra Messina Centro e Boccetta sarà chiusa al traffico durante le ore notturne da mercoledì 2 luglio a venerdì 18 luglio, dalle 22 alle 6 del mattino successivo. Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha emesso l’ordinanza n. 79 per garantire interventi di manutenzione essenziali. Ricordate di pianificare i vostri spostamenti in anticipo e di seguire le indicazioni stradali alternative per evitare disagi.

l Consorzio per le Autostrade Siciliane rende noto, con ordinanza n. 79 dello scorso 24 giugno, da mercoledì 2 luglio a venerdì 18 luglio, nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e 06, la chiusura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra lo svincolo di Messina Centro (km.

