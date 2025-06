Lavori troppo basta Portalettere sanzionato da Poste Italiane | il caso a Reggio Emilia

In un’Italia che chiede più rispetto e attenzione alle condizioni di lavoro, il caso di Reggio Emilia fa scalpore: un portalettere sanzionato per aver dedicato 15 ore di straordinario senza autorizzazione. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela dei lavoratori e sulla percezione del loro impegno. La lotta tra rigore amministrativo e riconoscimento umano è aperta: continuate a seguire per scoprire come si evolve questa delicata vicenda.

A Reggio Emilia un portalettere è stato sanzionato da Poste Italiane per aver fatto 15 ore di straordinario senza autorizzazione. Il sindacato Confsalcom denuncia l’assurdità del provvedimento: “Punito per impegno e coscienza, invece di essere premiato”. Da parte sua, l'azienda ha replicato richiamandosi al contratto collettivo e alle normative vigenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

