Lavori sull' A26 chiuso per due notti lo svincolo di Baveno

Attenzione agli automobilisti: l'uscita di Baveno sull'A26 sarà chiusa per due notti consecutive, lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio, dalle 22 alle 6, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Autostrade per l’Italia assicura che questa operazione è essenziale per garantire la sicurezza di tutti gli utenti. Preparatevi a pianificare percorsi alternativi e a rispettare le indicazioni sul posto per minimizzare disagi e ritardi.

Chiusa per due notti l'uscita di Baveno sull'A26. Seconto quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, infatti, per consentire i lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio, con orario 22-6, sarà chiuso al traffico lo svincolo di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: notti - lavori - chiuso - svincolo

Lavori sull'A26, chiuso per due notti il casello di Arona - L'autostrada A26 apre a nuove chiusure notturne: il casello di Arona rimarrà chiuso per lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione.

Translate post Sulla #A1, per consentire lavori di potenziamento degli impianti nella galleria "Brancolano", nelle cinque notti di domenica 29 e lunedì 30 giugno, martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 luglio, con orario 22-6, sarà chiuso lo svincolo di Firenze Impr Vai su X

LAVORI SULLA A2, CHIUSO LO SVINCOLO DI LAMEZIA PER NOVE NOTTI Dal 6 al 15 giugno, chiusura notturna dalle 22 alle 6 per lavori Anas. Vai su Facebook

Lavori sulla A23, svincolo chiuso per sei notti: le alternative consigliate; Lavori sulla A26, chiuso per due notti lo svincolo di Baveno; Lavori sulla A26, chiuso per due notti lo svincolo di Baveno.

Lavori sulla segnaletica, stop temporanei sulle autostrade tra Varese, Milano e Monza - Diversi rami di immissione e svincoli saranno temporaneamente interdetti al traffico: i lavori interesseranno in particolare gli svincoli di Mazzo di Rho e Baranzate ... Da varesenews.it

Lavori notturni allo svincolo della A11 - Per l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione è stata disposta per le notti tra martedì 24 e mercoledì 25 e tra mercoledì 25 e ... piananotizie.it scrive