Lavori sulla sp569 a Castelvetro per posa di una conduttura idrica

A Castelvetro, lungo la SP569, si preparano importanti interventi per migliorare il servizio idrico: dalla prossima settimana, partiranno i lavori di posa di una nuova conduttura, collegando Solignano Nuovo a Ca di Sola. Un’opera strategica che garantirà un approvvigionamento più efficiente e affidabile per tutta la comunità , contribuendo al progresso e alla qualità della vita locale. Restate sintonizzati per aggiornamenti e dettagli sul delicato intervento che cambierà il volto della rete idrica!

A Castelvetro, lungo la strada provinciale 569 partiranno la prossima settimana i lavori di posa di una nuova conduttura idrica, con i relativi allacci alla rete esistente, dal centro abitato Solignano Nuovo al centro abitato Ca di Sola, per uno sviluppo complessivo di circa tre chilometri. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - castelvetro - posa - conduttura

Castelvetro, dal 30 giugno lavori sulla SP 569.

Castelvetro, dal 30 giugno lavori sulla SP 569 - A Castelvetro, lungo la strada provinciale 569 partiranno la prossima settimana i lavori di posa di una nuova conduttura idrica, con i relativi allacci alla rete esistente, dal centro abitato Solignan ... Come scrive sassuolo2000.it

Lavori alle condutture dell’acqua. Rubinetti a secco fino alle 17 - MSN - Si concluderà questa settimana, con il collegamento della nuova conduttura a quella già esistente, ... Riporta msn.com