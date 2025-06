Lavori sulla linea ferroviaria Bari-Taranto | da luglio previsti bus sostitutivi

L’estate porta con sé importanti novità per chi viaggia tra Bari e Taranto: da luglio, i lavori di potenziamento infrastrutturale di Rete Ferroviaria Italiana prevedono l’uso di bus sostitutivi. Un impegno costante volto a migliorare il servizio e garantire un viaggio più sicuro ed efficiente. Mentre si avvicina la conclusione dei lavori sulla linea Battipaglia-Potenza, le soluzioni temporanee rappresentano un passo verso un futuro ferroviario sempre più affidabile e all’avanguardia.

