Lavori sulla A14 chiusura notturna per il casello autostradale di Gioia del Colle

Se viaggiate sulla A14 Bologna-Taranto tra lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio, attenzione alle modifiche del traffico: la chiusura notturna della stazione di Gioia del Colle renderà necessarie alcune alternative. Per garantire un viaggio senza intoppi, si consiglia di utilizzare la stazione di Acquaviva delle Fonti, punto di snodo strategico per raggiungere la vostra destinazione. Restate aggiornati sulle variazioni per pianificare al meglio il vostro percorso.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, dalle 22:00 di lunedì 30 giugno alle 6:00 di martedì 1 luglio, sarà chiusa la stazione di Gioia del Colle, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Acquaviva delle Fonti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

