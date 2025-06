Lavori sul Ponte Veggia il cantiere sta rispettando i tempi previsti

Il cantiere di Ponte Veggia, chiuso al traffico da giugno, si conferma un esempio di efficienza e rispetto dei tempi previsti. Grazie a un monitoraggio costante e a un ottimo coordinamento tra le amministrazioni coinvolte e l’impresa appaltatrice, i lavori procedono senza intoppi, assicurando un intervento rapido e di qualità . Questa sinergia garantisce che il progetto si concluda nei tempi stabiliti, per garantire sicurezza e mobilità ai cittadini di Sassuolo.

Il cantiere di ponte Veggia, chiuso al traffico dallo scorso 16 giugno, procede regolarmente e senza ritardi. I lavori seguono il calendario stabilito dal Comune di Sassuolo insieme all’impresa che li esegue. Sono queste le evidenze del sopralluogo congiunto tra il Comune di Sassuolo, il Comune. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - ponte - veggia - cantiere

Ponte sul Calopinace, riprendono i lavori ma il comitato non si fida più e teme "sorprese" - I lavori sul ponte sul Calopinace riprendono, ma il comitato Ferrovieri-Pescatori esprime sfiducia e temori per possibili sorprese.

Info su cantiere e viabilità nei sessanta giorni di chiusura del ponte Veggia. Da lunedì 16 giugno, fino al 16 agosto, il transito su ponte Veggia sarà completamente interdetto per consentire importanti lavori di riqualificazione che porteranno ad una maggior Vai su Facebook

Cantiere ponte veggia: i lavori procedono nei tempi; Sopralluogo ponte Veggia: al momento il cantiere procede regolarmente e senza ritardi; Lavori Ponte Veggia.

Sassuolo, ponte Veggia: sopralluogo nel cantiere - La Provincia: Il sindaco: cC stiamo impegnando al massimo per rispettare i tempi, limitare l’impatto sul traffico e garantire la sicurezza dei lavori ... Lo riporta lapressa.it

Ponte di Veggia, il cantiere prosegue anche di notte. Nubifragio e allagamenti complicano la viabilità - Per il secondo giorno, sono continuati ieri, anche in orario notturno, i lavori sul ponte di Veggia per la ... Da msn.com