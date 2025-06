Lavori sui binari a Compiobbi | stop ai treni tra Firenze e Pontassieve

Se viaggia tra Firenze e Pontassieve, attenzione: nei mattini del 28-29 giugno e 5-6 luglio, tra le 9.20 e le 12.20, i lavori di rinnovo dei binari a Compiobbi interromperanno la circolazione ferroviaria. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sta portando avanti un importante intervento per garantire servizi piĂą sicuri e affidabili, ma durante queste finestre temporali sarĂ necessario trovare soluzioni alternative. Restate aggiornati per non essere colti impreparati.

Circolazione sospesa nelle mattine 28-29 giugno e 5-6 luglio dalle 9.20 alle 12.20 tra Firenze Campo Marte e Pontassieve. Â Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) eseguirĂ lavori di completamento del rinnovo dei binari a Compiobbi, sin ora effettuati in orario notturno senza interferire con la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - binari - compiobbi - firenze

