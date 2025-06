Lavori per la difesa della costa A Porto Recanati il grosso dei fondi

La Regione Marche ha destinato il grosso dei fondi alla difesa della costa a Porto Recanati, garantendo interventi concreti e mirati. Come affermato dall’assessore regionale Stefano Aguzzi, «non c’è stata trascuratezza verso le esigenze di Porto Recanati», che ha beneficiato del maggiore investimento tra tutte le località marchigiane. Una risposta decisa alle recenti accuse dell’Associazione balneari, evidenziando l’impegno della Regione nel tutelare e valorizzare il suo patrimonio costiero.

"Non c’è stata trascuratezza verso le esigenze di Porto Recanati. Delle cifre stanziate, risulta che proprio Porto Recanati ha fruito dell’investimento più significativo sulla costa marchigiana". Ad affermarlo è l’assessore regionale alla difesa della costa Stefano Aguzzi, che ribatte alle lamentele mosse l’altro giorno dall’Associazione balneari Porto Recanati. Il sodalizio aveva alzato la voce perché, a suo dire, "la Regione ha incrementato il budget di altri 5 milioni di euro, in un progetto di difesa della costa che coinvolge Potenza Picena e Civitanova". Perciò, gli operatori balneari avevano sostenuto di essere "sistematicamente ignorati" dalla giunta regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Lavori per la difesa della costa. A Porto Recanati il grosso dei fondi"

In questa notizia si parla di: costa - porto - recanati - difesa

Linea Blu alla scoperta del porto e della costa palermitana: tappe a Mondello, Capo Gallo e Isola - "Linea Blu - Porti..." vi invita a scoprire la meravigliosa linea blu che abbraccia il cuore della costa palermitana.

Ulteriori risorse per gli interventi di difesa della costa nei Comuni di Potenza Picena e Civitanova Marche. Leggi la news integrale https://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/111950/Difesa-della-costa-ulteriori-risorse-per-interventi-a-Potenza-Pice Vai su Facebook

Lavori per la difesa della costa. A Porto Recanati il grosso dei fondi; Marche, 40 milioni per la difesa della costa - LaPresse; Difesa della costa, la Regione non ha trascurato Porto Recanati.

"Lavori per la difesa della costa. A Porto Recanati il grosso dei fondi" - L’assessore regioanle Aguzzi replica alle proteste dell’associazione balneari sugli stanziamenti "Lavori in fase di progettazione, ma per il litorale sono stati riservati nove milioni di euro". Lo riporta msn.com

Marche, 40 milioni per la difesa della costa - A dirlo è l’assessore della Regione Marche alla difesa della costa, Stefano Aguzzi, in risposta alle critiche mosse su ... Come scrive msn.com