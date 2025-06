Lavori per 16,6 milioni di euro nella base navale della Marina Militare | pubblicato il bando

Un investimento strategico di 166 milioni di euro sta per rivoluzionare la base navale di Brindisi. L'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale ha pubblicato il bando per un appalto che promette importanti lavori di manutenzione e ammodernamento, aprendo nuove prospettive di sviluppo e sicurezza. Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale per potenziare le capacità della nostra marina militare e rafforzare la posizione del porto nel contesto internazionale.

BRINDISI - L'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale (Adspmam), nei giorni scorsi, ha avviato la procedura di gara aperta per l'affidamento dell'appalto integrato denominato "Lavori di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture portuali della stazione navale della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

