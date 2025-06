Lavori in Via XX Settembre quasi completato il cantiere del primo tratto

Il cantiere di Via XX Settembre si avvicina alla sua conclusione, segnando un passo importante verso una strada più moderna e funzionale. Con le asfaltature previste entro lunedì 7 luglio, il primo tratto sarà finalmente restituito ai cittadini, pronti a riscoprire una via rinnovata nei sottoservizi di acquedotto, fognatura e altro ancora. È un’opera che promette un futuro più efficiente e sostenibile per tutta la comunità.

È iniziato il conto alla rovescia per il completamento delle operazioni sul primo tratto di Via XX Settembre. Al massimo lunedì 7 luglio, i lavori si concluderanno con le asfaltature, per restituire ai cittadini la porzione di via completamente rinnovata nei sottoservizi di acquedotto, fognatura. 🔗 Leggi su Veronasera.it

