Lavori e code anche sulla statale 113 | Ma noi come dobbiamo spostarci?

Se i lavori sulla statale 113 stanno creando disagi e code interminabili, è fondamentale trovare soluzioni alternative e informare tempestivamente i cittadini. La mancanza di avvisi preventivi rende difficile pianificare gli spostamenti quotidiani, causando stress e ritardi. È il momento di sensibilizzare le autorità affinché garantiscano una viabilità più fluida e comunicazioni efficaci per tutelare il nostro tempo e la nostra sicurezza.

Invio questa segnalazione in quanto anche sulla statale 113, tra Casteldaccia e Santa Flavia, ci sono dei lavori per segnaletica e conseguenti code. È diventato impossibile andare al lavoro. È impossibile che ogni strada sia soggetta a lavori senza un avviso preventivo. Valloni tra Casteldaccia e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Raddoppio sulla Strada Statale 76, disposta la ripresa dei lavori sul viadotto Mariani - Riprendono i lavori per il raddoppio della strada statale 76 sul viadotto Mariani di Genga. Il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha annunciato che la disposizione di Quadrilatero per il reinizio dei lavori sblocca un'importante opera infrastrutturale, fondamentale per migliorare la viabilità nella zona e supportare lo sviluppo economico della regione.

Un viaggio infinito lungo la strada delle vacanze. La statale 613 Lecce-Brindisi - che diventa 379 da Brindisi a Bari - è un cantiere aperto. La mappa aggiornata di Anas segnala ben nove interventi in corso, alcuni dei quali temporaneamente sospesi. Nello spe Vai su Facebook

Turni notturni e chiusura dei cantieri in piena estate: il piano contro le code sulla Palermo-Catania; Ripresi i lavori sulla A19, code e caos tra Casteldaccia e Bagheria; La strada del mare e l’incubo code: “I movieri ridurranno i disagi sulla statale 28”.

Sannio, Statale 87 ultimati i lavori sul viadotto: stop code e disagi - Il Mattino - Sono stati infatti ultimati gli interventi di manutenzione sul viadotto al chilometro 88,9, tra i comuni di Fragneto Monforte e Campolattaro . Da ilmattino.it

Lecco, lavori sulla Statale 36: rallentamenti, code. Automobilisti ostaggio dei cantieri - A causa dell'intervento di asfaltatura in Superstrada, da questa mattina si registrano rallentamenti e code ... Secondo ilgiorno.it