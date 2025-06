Lavori di riasfaltatura modifiche alla viabilità e deviazioni all' entrata della città

Preparatevi a una breve interruzione della viabilità a Ravenna: lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio, i lavori di riasfaltatura interesseranno la rotonda Montecarlo e un tratto di via Romea Nord, con alcune deviazioni temporanee. Durante queste giornate, per garantire la sicurezza di tutti, le strade saranno chiuse in determinati orari. Restate aggiornati sulle alternative di percorso e pianificate con anticipo i vostri spostamenti.

Lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio si svolgeranno i lavori di ripristino della pavimentazione stradale della rotonda Montecarlo e di un tratto di via Romea Nord a Ravenna, che comporteranno alcune deviazioni del traffico. Lunedì 30 dalle 8.30 alle 18 saranno chiuse la rotonda Montecarlo, nel. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - deviazioni - riasfaltatura - modifiche

Bologna, lavori stradali dal 9 giugno: chiusure, deviazioni e modifiche alla viabilità - A partire da lunedì 9 giugno, Bologna si trasformerà sotto i segni dei lavori stradali, con chiusure, deviazioni e modifiche alla viabilità urbana e extraurbana.

PARCO SALVO D’ACQUISTO - AGGIORNAMENTO Martedì 24 giugno si sono conclusi i lavori al parco Salvo D'Acquisto. Sono state sistemate le pavimentazioni sconnesse per via della spinta delle radici degli alberi e sono state effettuate lavorazioni di ma Vai su Facebook

Al via il 1° luglio i lavori di asfaltatura su viale Gabardi e via Torino, previste modifiche alla viabilità; Ravenna, nuovi lavori di riasfaltatura in città. Da lunedì 30 cantieri aperti nella rotonda Montecarlo e in via Romea Nord. Le deviazioni al traffico; Saronno, al via i lavori di asfaltatura in diverse vie cittadine: attenzione alle modifiche alla viabilità.

Divieti, spostamenti e chiusure per i lavori di riasfaltatura e impermeabilizzazione - L’estate torinese entra nel vivo con nuove modifiche alla viabilità: meglio pianificare gli spostamenti con attenzione. giornalelavoce.it scrive

Estate di cantieri a Torino: nuove riasfaltature e modifiche alla viabilità - Interventi su strade principali e secondarie fino ad agosto: restringimenti, sensi unici e deviazioni in diversi quartieri. Da msn.com