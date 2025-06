Lavori dell' Anas treni sospesi tra Lentini e Caltagirone dal 29 giugno al 31 agosto

A partire dal 29 giugno e fino al 31 agosto, i treni tra Lentini e Caltagirone saranno sospesi a causa di lavori urgenti dell'Anas per la realizzazione di un sottovia. Per minimizzare i disagi, Trenitalia ha prontamente riprogrammato i servizi regionali, offrendo alternative e aggiornamenti in tempo reale. Questa fase di rinnovamento è essenziale per migliorare la sicurezza e l’efficienza della rete, rendendo il viaggio più confortevole per tutti i pendolari.

"Su richiesta dell'Anas, per improcrastinabili lavori di realizzazione di un sottovia, la circolazione ferroviaria sarĂ sospesa da domenica 29 giugno fino al 31 agosto fra Lentini diramazione e Caltagirone. Per garantire la continuitĂ del servizio, il regionale Trenitalia ha riprogrammato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - anas - lentini - caltagirone

Appia e Fondovalle, ecco i lavori. Matera “Grazie ad Anas per avere recepito mie istanze” - Oggi partono i lavori di rifacimento della pavimentazione lungo la Fondovalle Isclero, nel tratto sannita vicino al confine casertano.

Messina cambia volto: il Ponte sullo Stretto ridisegna il mercato immobiliare Coi lavori del Ponte sullo Stretto in partenza a breve, l’attenzione si concentra su Messina e sull’evoluzione del suo mercato immobiliare. Le prime stime parlano di un aumento medio Vai su Facebook

Lavori dell'Anas, treni sospesi tra Lentini e Caltagirone dal 29 giugno al 31 agosto; Lavori dell'Anas, treni sospesi tra Lentini e Caltagirone dal 29 giugno al 31 agosto; SICILIA, ANAS: ABBATTUTO L’ULTIMO DIAFRAMMA DELLA GALLERIA SANTA CATERINA A CALTAGIRONE.

Lavori a un sottovia, niente treni tra Lentini e Caltagirone per tutto luglio e agosto - Su richiesta dell’Anas, per improcrastinabili lavori di realizzazione di un sottovia, la circolazione ferroviaria sarà sospesa da domenica 29 giugno fino al 31 agosto fra Lentini Diramazione e Caltagi ... Scrive lasicilia.it

Avellino, lavori viadotto 90 bis: l'Anas investe 5 milioni - Il Mattino - Avellino, lavori viadotto 90 bis: l'Anas investe 5 milioni A Natale cominceranno i lavori. Come scrive ilmattino.it