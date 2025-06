Lavori Aqp interdizione idrica in alcuni Comuni del Brindisino per 8 ore

L’estate si avvicina, ma non tutti potranno godere di un servizio idrico senza interruzioni. Il Brindisino si prepara a una breve ma cruciale sospensione dell’acqua, prevista per il 30 giugno e l’1 luglio, per consentire lavori strategici di miglioramento delle infrastrutture acquedottistiche disposti da Acquedotto Pugliese. Ecco cosa sapere e come prepararsi per minimizzare disagi e inconvenienti.

BRINDISI - Interruzione idrica di 8 ore in due Comuni del Brindisino, il 30 giugno e l'1 luglio prossimi per l’installazione di nuove opere acquedottistiche finalizzate al miglioramento del servizio disposte da Acquedotto Pugliese. Il 30 giungo 2025 in via Claudia a Torre Santa Sabina frazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: idrica - brindisino - lavori - interdizione

