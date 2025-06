Lavori alla fibra ottica ad Isola Sacra | cambia la viabilità

A Isola Sacra, un cantiere fondamentale per migliorare la connessione digitale sta per partire. Dal 27 giugno alle 22, fino alle 6 del 28 giugno, si svolgeranno i lavori di collegamento della fibra ottica centrale, con ripercussioni sulla viabilità locale. Per garantire la sicurezza di tutti e consentire l’intervento, sarà istituita una viabilità provvisoria che interesserà la rotatoria tra Via Coni Zugna, Via della Scafa e Via Redipuglia. Restate aggiornati per non essere colti impreparati.

Fiumicino, 27 giugno 2025- A partire dalle ore 22 del 27 giugno fino alle 6 del 28 Giugno, verranno effettuati i lavori di collegamento della fibra ottica centrale ad Isola sacra. Per poter permettere il regolare svolgimento delle operazione sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria: · chiusura temporanea al transito veicolare della rotatoria tra Via Coni Zugna, Via della Scafa e Via Redipuglia:. preavviso di lavori in corso, limite di velocità 30 kmh;. · divieto di sostafermata zona rimozione sul tratto interessato dai lavori.. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

