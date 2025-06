L' autobus parte troppo presto Conerobus modifica gli orari di due linee per venire incontro ai lavoratori

Per rendere i tuoi spostamenti più comodi e puntuali, Conerobus ha deciso di modificare gli orari di due linee a Ancona. Questa iniziativa nasce per rispondere alle esigenze dei lavoratori del centro storico, garantendo un servizio più flessibile e in linea con le loro routine quotidiane. A partire dal primo luglio, scopri come queste novità renderanno i tuoi viaggi più semplici e piacevoli, facilitando il tuo quotidiano.

ANCONA – Al fine di venire incontro alle richieste della clientela e in particolare del personale addetto ai negozi del centro storico, Conerobus comunica che dal primo di luglio le linee 3 e 13 subiranno le seguenti modifiche. Linea 3: la corsa attualmente in partenza alle 20,01 da piazza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

