Lauren Sanchez lascia l’hotel Aman a Venezia e si dirige verso l' isola di San Giorgio Maggiore dove si terranno le nozze con Jeff Bezos

L auren Sanchez è stata immortalata mentre lasciava l'esclusivo hotel Aman affacciato sul Canal Grande a Venezia. Direzione? l'isola di San Giorgio Maggiore, dove si celebreranno le attesissime nozze con Jeff Bezos. Occhiali scuri, foulard in testa e un raffinato abito abbottonato: così la futura sposa si è mostrata al pubblico poche ore prima dell'evento. Si prevede che Bezos la raggiungerà più tardi nel corso della giornata. Prima apparizione discreta ma carica di stile dal gusto retrò, in perfetta armonia con l'atmosfera romantica di Venezia.