Lauren Sánchez l' abito da sposa per la cerimonia nuziale è un trionfo di pizzo seducente e un omaggio a Sophia Loren

Come da previsione Lauren Sánchez, per la cerimonia di nozze a Venezia, ha sfoggiato un abito da sposa firmato Dolce&Gabbana dalla linea a sirena, in pizzo con effetto bustier, a maniche lunghe, collo alto, seducente ma castigato. Un vestito che omaggia l'italianità non solo nella scelta della maison: la reference è, infatti, quello indossato nel film Un marito per Cinzia da Sophia Loren. 🔗 Leggi su Vanityfair.it