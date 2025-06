Lauren Sánchez indosserà un abito Dolce&Gabbana per le nozze | ecco perché a questo punto tutti gli indizi ci portano fermamente a crederlo

Il matrimonio di Lauren Sánchez e Jeff Bezos sta facendo parlare di sé non solo per la coppia, ma anche per l'elegante scelta di stile. Indossando un abito Dolce & Gabbana, la giornalista ha catturato l'attenzione di tutti, confermando il legame tra lusso e moda italiana. Ma quali sono gli indizi che puntano direttamente all’atelier milanese? Scopriamolo insieme, perché questa vicenda si conclude con una sorpresa di grande stile.

Avvistato: Domenico Dolce a Venezia spunta ogni dove. Da quando il designer è arrivato in Laguna a bordo del taxi boat, ospite al matrimonio di Lauren Sánchez e Jeff Bezos, le quotazione della griffe italiana per l'abito da sposa che indosserà la giornalista alla cerimonia nuziale sono impennate. Del resto tutte le strade questa volta non portano a Roma, ma all'atelier Dolce&Gabbana di Milano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lauren Sánchez indosserà un abito Dolce&Gabbana per le nozze: ecco perché a questo punto tutti gli indizi ci portano fermamente a crederlo

A Venezia per le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez sbarcano la famiglia Kardashian, Kim, Khloé e Kris Jenner, e Oprah Oprah Winfrey. Le Kardashian, arrivate con jet privato, alloggeranno al Cipriani e parteciperanno a tutti gli eventi top secret del weeke Vai su Facebook

“27 dresses” The dazzling wardrobe of bridal and formal gowns that Lauren Sánchez is set to unveil during her wedding to Jeff Bezos in Venice reportedly includes 27 dresses—poised to become the stuff of legend. Intriguingly, the number 27 keeps cropping u Vai su X

