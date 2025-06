Lauren Sánchez a poche ore dalla cerimonia di nozze… che diva!

A poche ore dal grande passo, Lauren Sánchez cattura l’attenzione con la grinta di una vera diva d’altri tempi. Tra l’incanto della Laguna e il battito dell’attesa, la sua eleganza innata e i dettagli curati raccontano di una donna pronta a vivere un momento memorabile. La sua aura sofisticata e il sorriso svelano che, sì, diva non si nasce, si diventa, e Lauren lo dimostra con stile e classe in ogni occasione.

Sarà l'Italia, sarà la Laguna, sarà che ormai si avvicina per lei il fatidico sì: a poche ore dalla cerimonia di nozze con Jeff Bezos Lauren Sánchez appare come una star d'altri tempi. Capelli avvolti in un foulard da cui fuoriesce una strategica ciocca, maxi occhiali da sole, castigato tailleur avvitato color panna, il bacio inviato ai curiosi. Perché diva non si nasce, si diventa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it