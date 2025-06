Laurea in Medicina annullata | deve rifare 8 esami dopo l’Erasmus

Una giovane dottoressa di Bari si trova a dover ripetere otto esami di Medicina, nonostante abbia già conseguito la laurea e sia specializzanda in Anestesia. La causa? un errore burocratico durante il suo periodo Erasmus che ha portato all’annullamento della laurea da parte del Consiglio di Stato. Una storia che mette in luce le complessità del sistema accademico e i rischi di decisioni amministrative controproducenti.

Un’ex studentessa di Medicina dell’Università di Bari vede la sua laurea annullata dal Consiglio di Stato. A causa di un vizio burocratico su otto esami svolti in Erasmus, dovrà ora ripeterli nonostante sia già una dottoressa specializzanda in Anestesia. Il caso della laurea revocata La vicenda riguarda una dottoressa che, dopo aver conseguito la laurea . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

