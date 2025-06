L’attesa è finita | Bruce Springsteen torna a Milano per incendiare San Siro

Dopo un’attesa lunga e ricca di emozioni, l’attesa finisce: Bruce Springsteen torna a Milano per incendiare San Siro il 30 giugno 2025. Un evento imperdibile che promette di essere uno dei momenti più memorabili dell’estate. I fan potranno vivere un’esperienza indimenticabile sotto le luci di uno degli stadi più simbolici al mondo, lasciandosi trasportare dalla musica del Boss e della sua leggendaria E Street Band.

Il Boss è pronto a conquistare nuovamente Milano. Bruce Springsteen and the E Street Band saranno in concerto allo Stadio San Siro il 30 giugno 2025, in quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate. Dopo il rinvio delle date originariamente programmate per il 2024, i fan milanesi potranno finalmente vivere l'esperienza unica di un concerto del leggendario cantautore del New Jersey nell'iconico stadio milanese. Una carriera lunga sei decenni che ha definito il rock americano. Bruce Frederick Joseph Springsteen, nato il 23 settembre 1949, è un cantante rock, cantautore e chitarrista americano soprannominato "The Boss", che ha pubblicato 21 album in studio nell'arco di sei decenni.

