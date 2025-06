L’attaccante nel mirino

Il Terranuova Traiana ha messo gli occhi su Michelangelo Nieri, ma non è l'unico club di serie D a corteggiare l'attaccante fiorentino. Il calciatore classe 2001, che ha vestito la maglia della Sangiovannese nella stagione appena conclusa mettendo a segno 8 gol, rientrerebbe nei desiderata di Orvietana, Ghiviborgo e Montevarchi. L'interesse per Nieri non si limita alle società toscane, ma si estende anche in Liguria e alcune richieste arrivano dall'Emilia-Romagna, a testimoniare il fatto che il suo profilo appare tra i più corteggiati in questa sessione estiva di mercato. Nel suo curriculum un biennio con i Mobilieri Ponsacco, dove ha segnato 21 gol, mentre nell'annata 2021-22 aveva realizzando 7 reti con la casacca dell'Aglianese.

