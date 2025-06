L’attaccante classe 2002 otto gol nell’ultima stagione passà ai cugini rossoblu Un’altra perdita per la società biancoverde Braconi il ’figlio’ di Castelfidardo va alla Vigor | Sette anni di emozioni più di una squadra

Il calcio di Castelfidardo si arricchisce di nuovi capitoli, mentre i talenti giovani si preparano a nuove sfide. Dopo l’addio di Alessandro Costanzi e Lorenzo Braconi, il club biancoverde si apre a un nuovo ciclo di emozioni e opportunità . La nostra storia continua, pronta a scrivere le prossime imprese e a scoprire nuovi protagonisti in campo. Rimanete con noi: il meglio deve ancora venire.

Dal biancoverde al rossoblu. Lorenzo Braconi saluta Castelfidardo e approda alla Vigor Senigallia. Sempre in D. In attesa del nuovo allenatore, dovrebbe essere annunciato tra oggi e domani, continuano quindi i saluti in casa Castelfidardo. Doppi. Prima quello dell'esterno Alessandro Costanzi, classe 2006, e poi quello del ragazzo di casa, Braconi, attaccante, classe 2002. Costanzi è sceso a Teramo, come Nanapere, Braconi salirà invece a Senigallia dopo una stagione sopra le righe con 8 centri in campionato e un post quasi da libro Cuore per congedarsi dal 'Castello'. "Ci sono momenti nella vita in cui le parole non bastano.

