L' atletica come palestra di vita | due ex azzurre si raccontano a Valvasone

come lo sport abbia plasmato il loro carattere, insegnando valori di impegno, resilienza e tenacia. In un viaggio emozionante tra successi e sfide personali, Manuela ed Ester condividono come l’atletica abbia rappresentato non solo una carriera, ma un vero e proprio percorso di crescita interiore, ispirando tutti a scoprire la propria forza interiore e a non arrendersi davanti alle difficoltà.

Per Manuela Levorato ed Ester Balassini, campionesse di velocità e lancio del martello, lo sport non è solo competizione, ma una palestra di vita. A Valvasone nel corso dell'evento “Vite da sportive”, organizzato dall’Atletica San Martino, le due ex azzurre hanno deciso di raccontarsi svelando. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: atletica - palestra - vita - azzurre

Festa dello Sport di Buccinasco 2025; Larissa Iapichino alle Olimpiadi di Parigi 2024: programma gare, orari finali, dove vedere in diretta tv e streaming · Atletica; Olimpiadi, le Fate a Brescia: arrivano da tutta Italia per inseguire il sogno della ginnastica artistica.

Atletica, staffette azzurre alle Olimpiadi - RaiNews - Atletica, staffette azzurre alle Olimpiadi La 4X100 e la 4x400 uomini, e la 4x400 donne. Da rainews.it

Atletica: tre staffette azzurre alle Olimpiadi - Notizie - Ansa.it - Atletica: tre staffette azzurre alle Olimpiadi La 4x100 e la 4x400 uomini, la 4x400 donne ... Lo riporta ansa.it