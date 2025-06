Latina case Ater | dalla Regione 3 milioni per il recupero di 70 alloggi

La programmazione delle risorse è il frutto di un lavoro sinergico con le realtà locali e gli enti coinvolti, volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Con 3 milioni di euro destinati al recupero di 70 alloggi Ater a Latina, si apre una nuova fase di interventi concreti e mirati. Un passo importante verso un tessuto abitativo più sicuro e confortevole, dimostrando l’impegno della Regione Lazio nel valorizzare il patrimonio abitativo pubblico.

Roma, 27 giugno 2025 – La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare e alla Protezione civile, Pasquale Ciacciarelli, ha approvato la programmazione delle risorse dell’Ater di Latina: 3 milioni di euro stanziati per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sugli alloggi. “La programmazione delle risorse è il frutto di un lavoro sinergico con l’Ater di Latina, grazie al quale sarà possibile intervenire per il recupero di 70 alloggi e per la manutenzione straordinaria degli ascensori. L’individuazione degli interventi è stata definita dall’esito di un’analisi dell’Ater di Larina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

