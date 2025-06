L’Atalanta perde la sua anima bergamasca | dopo Piccoli anche Ruggeri lascia la Dea

L'Atalanta perde la sua anima bergamasca. Dopo l'addio di Roberto Piccoli, ora anche Ruggeri lascia la Dea, segnando un cambiamento importante nel cuore della società orobica. È un momento di riflessione e di sfide, ma anche di rinnovamento, che potrebbe trasformare il volto di una delle squadre più affiatate del calcio italiano. La domanda è: come reagirà l’ambiente bergamasco a questa perdita di identità? Una cosa è certa: il futuro riserva ancora molte sorprese.

L’ Atalanta perde la sua anima bergamasca. Affermazione molto forte, sì, ma senza dubbio calzante per quanto riguarda gli ultimissimi sviluppi relativi al calciomercato che hanno visto protagonista la societa orobica. Proprio così, perché dopo il definitivo addio di Roberto Piccoli, diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Cagliari dopo la stagione in prestito, la Dea si appresta a salutate un altro dei suoi ragazzi. Uno di quelli che a Bergamo sono nati e cresciuti, non solo come calciatori. Stiamo parlando, ovviamente, di Matteo Ruggeri. Il terzino di Zogno, infatti, dopo una vita calcistica a tinte nerazzurre è ormai in procinto di salutare l’Atalanta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - L’Atalanta perde la sua anima bergamasca: dopo Piccoli, anche Ruggeri lascia la Dea

