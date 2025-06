L’associazione ’Tradisan’ in vetrina

Scopri come l’associazione Tra.dis.an si impegna a migliorare la vita di anziani e disabili attraverso il volontariato, offrendo trasporti e supporto sociale con dedizione e cuore. La diciottesima puntata del Martedì del Volontario ha messo in luce queste incredibili storie di solidarietà che fanno la differenza nella comunità di Castel San Pietro Terme. Lasciati ispirare da un esempio di altruismo che dimostra come ogni azione possa cambiare il mondo, un gesto alla volta.

La diciottesima puntata del Martedì del Volontario è stata dedicata a Tra.dis.an, associazione che ha come scopo principale quello di promuovere, in attività di volontariato, il Trasporto di Disabili e Anziani e altre attività di carattere sociale. Mediante una convenzione con il comune di Castel San Pietro Terme, i volontari dell'associazione effettuano i trasporti e gli accompagnamenti che il servizio comunale di trasporto di persone anziani, disabili o in temporanea situazione di limitata autonomia organizza e programma secondo le richieste pervenute dai cittadini.

