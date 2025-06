L’Arezzo rinuncia a Settembrini Redolfi un’amichevole per la firma

L'Arezzo potrebbe sorprendere tutti con un amichevole contro il Mantova domenica 27 luglio, un'occasione perfetta per testare la squadra prima dell'inizio ufficiale. La partita, che si svolgerĂ a Mezzana, promette emozioni e nuove sfide, mentre i tifosi attendono con trepidazione notizie sulla possibile firma di Redolfi con i amaranto. E chissĂ se quel giorno vedremo l'ex giocatore virgiliano in campo con la nuova maglia...

L'Arezzo potrebbe concludere il ritiro in Trentino disputando un'amichevole contro il Mantova domenica 27 luglio. La notizia rimbalza dalla cittĂ virgiliana anche se, al momento, non è arrivata l'ufficialitĂ da parte del club amaranto. Sempre secondo quanto riferito da Mantova si dovrebbe giocare a Mezzana, sede del ritiro dei lombardi, con inizio alle ore 16. E chissĂ se quel giorno Alex Redolfi indosserĂ giĂ la casacca del Cavallino sfidando da ex i suoi compagni. Come noto, la trattativa con il centrale difensivo, classe 1994, è avviata. Di sicuro questa amichevole è indice di buoni rapporti tra le due societĂ e di un filo diretto che il ds Cutolo sta tenendo in queste settimane.

