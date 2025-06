L’area ex Kantal ora c’è la firma Il sito industriale cambia faccia

L’area ex Kantal, un tempo cuore pulsante dell’industria locale, si prepara a rinascere. Dopo oltre dieci anni di abbandono, un nuovo capitolo si apre grazie alla firma della convenzione che darà il via al piano di riqualificazione. Uno spazio di circa 15mila metri quadri, pronto a trasformarsi e a cambiare volto, portando innovazione, opportunità e un nuovo slancio alla zona tra via Alberti, Madre Teresa di Calcutta e Leonardo Da Vinci.

È stata firmata in questi giorni la convenzione che porterà all’attuazione del piano di riqualificazione dell’area ex Kantal, l’ambito industriale dismesso da oltre 10 anni, collocato tra le vie Alberti, Madre Teresa di Calcutta e Leonardo Da Vinci. Si tratta di un’area di circa 15mila metri quadri, di cui circa 7mila 750 occupati dal vecchio edificio industriale che verrà demolito. Il progetto, contenuto nel piano già approvato dal consiglio comunale, prevede la realizzazione di un nuovo edificio di circa 2mila 500 metri quadri a uso commerciale, con parcheggi destinati sia al punto vendita che pubblici, per una superficie complessiva di 5mila 700 metri quadri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’area ex Kantal, ora c’è la firma. Il sito industriale cambia faccia

