L' arcobaleno scolorito del Pride Ma la comunità Lgbtqia+ di Roma è davvero spaccata?

L’arcobaleno scolorito del Pride riflette le tensioni interne e le sfide della comunità LGBTQIA+ di Roma. Sabato 14 giugno, centinaia di migliaia di persone hanno riempito le strade della città, rivendicando i propri diritti con passione e determinazione. Il Roma Pride 2025, organizzato dal Circolo Mario Mieli dal 1994, ha evidenziato come, nonostante le divisioni, l’unità e la lotta per l’uguaglianza restino più forti che mai.

