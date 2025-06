L’arcobaleno curdo

In Turchia, la settimana di fine giugno si trasforma in un vibrante inno alla diversità e ai diritti LGBTQI+. Tra sfide e resistenze, l’arcobaleno curdo si erge come simbolo di speranza e solidarietà, unendo voci e battaglie in un momento cruciale per la comunità. Quest’anno il Pride assume un significato ancora più profondo, riaffermando il potere della visibilità e della lotta condivisa. L’arcobaleno curdo rappresenta molto più di colori: è un grido di libertà.

In Turchia l’ultima settimana di giugno è dedicata ai diritti delle persone Lgbtqi+: un momento di visibilità e lotta per una comunità sempre più sotto attacco. Quest’anno il Pride si . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’arcobaleno curdo

In questa notizia si parla di: arcobaleno - curdo - appeared - first

“Nessun Stato curdo in Siria”: Erdogan avverte gli Stati Uniti - MSN - The post “Nessun Stato curdo in Siria”: Erdogan avverte gli Stati Uniti appeared first on InsideOver. msn.com scrive