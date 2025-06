L' appello di una figlia esasperata | Non c' è posto in rsa per mia madre con Alzheimer grave

Di fronte a un sistema che sembra dimenticare i più fragili, una giovane figlia si erge con coraggio e disperazione, chiedendo giustizia e dignità per sua madre affetta da Alzheimer grave. La sua voce è un grido di emergenza, un invito a riflettere sulle condizioni delle RSA e sulla necessità di un intervento immediato. È tempo che le istituzioni ascoltino e agiscano, perché nessuno dovrebbe essere abbandonato al proprio destino in un paese civile.

"Mia madre ha bisogno di essere curata in una rsa, ma ci sentiamo abbandonate dalle istituzioni. Per le strutture private servono 2000-3000 euro, è possibile che nel 2025 se non si hanno questi soldi, una persona malata venga lasciata morire in questo modo?" L'appello arriva da una giovane. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

