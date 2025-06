L’appello delle Associazioni famiglie | Un buono scuola nazionale per la libertà educativa

Un crescente movimento di associazioni familiari si mobilita per difendere il diritto all’educazione e rafforzare il ruolo fondamentale delle famiglie nel processo scolastico. Con un appello alle istituzioni nazionali, chiedono un intervento legislativo e risorse dedicate per istituire un buono scuola nazionale, simbolo di libertà educativa e autonomia. Una proposta che mira a valorizzare il protagonismo dei genitori, riconoscendo il loro ruolo chiave nella formazione dei futuri cittadini.

Un gruppo di associazioni che opera da tempo per tutelare le prerogative familiari, in particolare in ambito educativo, tra cui Articolo 26, ha rivolto un appello alle istituzioni nazionali, per sollecitare un intervento normativo e finanziario che riconosca e rafforzi il ruolo della famiglia quale soggetto primario nell’ambito dell’istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

