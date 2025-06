Lang-Napoli ultim’ora da Fabrizio Romano | la comunicazione al PSV

Noa Lang si avvicina sempre più al Napoli, secondo gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano. Il giocatore ha già comunicato ufficialmente al PSV la sua volontà di trasferirsi, segnando un passo decisivo nella trattativa. Con questa operazione, il club partenopeo punta a rinforzare le corsie laterali, ma non è ancora detta l’ultima parola: resta da attendere qualche dettaglio finale per ufficializzare il colpo. La sessione di mercato entra nel vivo, e il futuro di Lang potrebbe essere ormai scritto.

Lang è oramai vicinissimo al Napoli: il giocatore ha effettuato una comunicazione al PSV, gli aggiornamenti di Fabrizio Romano. Noa Lang è oramai il prescelto per essere, quantomeno il primo, acquisto sugli esterni. Potrebbe infatti non essere l'unico colpo sulle corsie laterali (con Ndoye e Chiesa ancora in corsa). La trattativa per l'esterno olandese è ad un ottimo punto, ma manca ancora qualche dettaglio per poterlo considerare definitivamente un calciatore azzurro. Romano: "Lang ha informato il PSV dell'accordo col Napoli". Ha aggiornato in merito alla situazione che lo riguarda l'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo X.

Napoli, Grealish non arriverà. Incontro col Psv in settimana per Noa Lang (Fabrizio Romano) - Le ultime novità di mercato dal Napoli aprono scenari emozionanti e ricchi di suspense. Mentre Grealish sembra ormai sfumato, si fanno sempre più insistenti le voci su Noa Lang, in trattativa avanzata con gli azzurri, e su altre pedine come Ndoye, Sancho e Cheddira.

