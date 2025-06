Lang-Napoli il PSV alza il prezzo | affare a rischio?

L’asse Napoli-Eindhoven si scalda: il PSV, inizialmente disposto a cedere Noa Lang per 25 milioni di euro, ha improvvisamente alzato le proprie pretese, complicando una trattativa già intricata. In un clima di tensione crescente, il giocatore spinge con determinazione per vestire la maglia azzurra, mentre i partenopei valutano se proseguire o abbandonare l’affare. La sfida tra ambizioni e interessi economici si fa più intensa e incerta. Riusciranno le parti a trovare un accordo?

Si fa rovente l’asse Napoli-Eindhoven, con il PSV che sembrava aver accettato i 25 milioni di euro proposti dai partenopei ma si ritrova ad aver alzato le pretese. Gli animi sembrano farsi tesi, con Noa Lang che starebbe spingendo pur di trasferirsi nel capoluogo campano Una trattativa più complicata del previsto Ve ne avevamo parlato, . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

