Lang-Napoli dall' Olanda | Primo contatto tra gli azzurri e il Psv Accordo non ancora raggiunto

Il Napoli apre ufficialmente un nuovo capitolo sulla pista Lang, con il club partenopeo che ha avviato il primo contatto con il PSV nelle ultime ore. La trattativa, ancora in fase embrionale, tiene i tifosi col fiato sospeso, mentre agenti e dirigenti lavorano senza sosta per portare l’attaccante in Italia. Resta aggiornato: gli sviluppi potrebbero cambiare le carte in tavola e accendere il mercato azzurro.

Arrivano nuovi aggiornamenti sulla trattativa Lang per il Napoli. Secondo quanto riferisce dall'Olanda "Eindhovens Dagblad", il club partenopeo ha contattato formalmente il PSV per la prima volta nelle scorse ore. L'agente dell'attaccante, Ali Dursun, è impegnato da tempo sulla possibilità di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: lang - napoli - olanda - primo

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

Ultim’ora Sky - #Beukema ha chiesto la cessione al Bologna, vuole il Napoli! Il Napoli si sente forte per Lang perché ha l’accordo col giocatore e si proverà a fare qualcosa di simile con Ndoye: ancora non c’è l’accordo col club ma la società sta lavorando pe Vai su Facebook

Il Napoli su Noa Lang, pronti 25 milioni per l’esterno del Psv; Dall'Olanda: Lang al Napoli, accordo di massima col PSV! Contratto di 5 anni, definito l'ingaggio; Napoli, Grealish non arriverà . Incontro col Psv in settimana per Noa Lang (Fabrizio Romano).

Lang-Napoli, dall'Olanda: "Primo contatto tra gli azzurri e il Psv. Accordo non ancora raggiunto" - Secondo quanto riferisce dall'Olanda "Eindhovens Dagblad", il club partenopeo ha contattato formalmente il PSV per la prima volta ... Segnala napolitoday.it

Calciomercato Napoli: accelerata per Noa Lang del Psv. Accordo vicino sulla base di 25 milioni di euro. E continuano i contatti per Nunez - Il Napoli è molto vicino all’acquisto di Noa Lang, 26enne attaccante del Psv Eindhoven. Come scrive informazione.it