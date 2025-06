Lang ha informato il PSV dell’accodo col Napoli si attendono contatti ora tra le società

Il mercato si accende con l’indiscrezione: Noa Lang ha comunicato al PSV l’accordo con il Napoli, aprendo la strada a una trattativa imminente tra le società. Il talento olandese, sempre più vicino a vestire la maglia azzurra, potrebbe presto diventare un nuovo protagonista del campionato italiano. Restate sintonizzati, perché l’affare sta per entrare nel vivo e potrebbe scrivere un nuovo capitolo nell’estate del Napoli.

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

ULTIM'ORA - Romano: "Noa Lang ha avvisato il PSV, ha l'accordo col Napoli! Le cifre e lo stipendio" - Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, via X dà un importante aggiornamento sull'affare Noa Lang: "Noa Lang ha informato il PSV Eindhoven del suo accordo a titolo pers ... msn.com scrive